Maison et jardin, Centre de la photographie ordinaire, Simorre

Informations pratiques

Maison et jardin 27 novembre 2026 – 9 janvier 2027 Centre de la photographie ordinaire Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-27T10:30:00+01:00 – 2026-11-27T18:30:00+01:00

Fin : 2027-01-09T10:30:00+01:00 – 2027-01-09T18:30:00+01:00

Maison et Jardin

Maisons et jardins, du pavillon au manoir, du potager au parc : à chacun son chez-soi.

Le Centre présente des centaines d’images d’intérieurs, de scènes de jardin et de lieux habités, du début de l’histoire de la photographie à nos jours, issues de sa collection de photographies amateurs et anonymes.

Centre de la photographie ordinaire 18 / 54 grand rue Paul saint Martin 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 0626822334 https://www.collectif-lecommundesmortels.fr http://@collectif.lecommundesmortels Le Centre de la photographie ordinaire abrite la collection « le commun des mortels », 3.000.000 de photographies amateurs et anonymes, révélant à la fois une histoire du regard collectif et un récit humain d’une immense puissance.

C’est également un lieu dédié à la sauvegarde des photographies de famille, où chacun peut confier les clichés qu’il ne souhaite pas conserver, afin qu’ils soient préservés, étudiés et transmis aux générations futures.

Tout au long de l’année, le Centre propose des expositions consacrées à la photographie du quotidien et invite chacun à explorer son propre regard à travers des ateliers ouverts à tous.

Visiter le Centre, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir ses propres photos de la même manière ! parking à proximité

Maison et Jardin

©collection le commun des mortels