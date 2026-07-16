Du regard à la parole, Centre de la photographie ordinaire, Simorre

Informations pratiques

Du regard à la parole 18 septembre 2026 – 3 septembre 2027, certains vendredis Centre de la photographie ordinaire Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-03T14:00:00+02:00 – 2027-09-03T14:30:00+02:00

Du regard à la parole

L’atelier se déroule tous les 15 jours à Simorre et, à douze reprises dans l’année, hors les murs. Cet atelier propose l’observation d’une même photographie par plusieurs participants, donnant lieu à l’enregistrement audio de leurs descriptions et de leurs interprétations. Il cherche à développer la capacité à verbaliser l’observation, à affiner le regard et à sensibiliser à la multiplicité des perceptions possibles face à une seule et même image.

La matière recueillie au fil des séances servira à la réalisation d’un ouvrage intitulé Les Mots du regard. À travers cette expérience, l’atelier donne à entendre qu’une photographie n’est jamais seulement une image : elle est aussi ce que chacun y projette, y reconnaît et construit dans son imaginaire.

Centre de la photographie ordinaire 18 / 54 grand rue Paul saint Martin 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 0626822334 https://www.collectif-lecommundesmortels.fr http://@collectif.lecommundesmortels Le Centre de la photographie ordinaire abrite la collection « le commun des mortels », 3.000.000 de photographies amateurs et anonymes, révélant à la fois une histoire du regard collectif et un récit humain d’une immense puissance.

C’est également un lieu dédié à la sauvegarde des photographies de famille, où chacun peut confier les clichés qu’il ne souhaite pas conserver, afin qu’ils soient préservés, étudiés et transmis aux générations futures.

Tout au long de l’année, le Centre propose des expositions consacrées à la photographie du quotidien et invite chacun à explorer son propre regard à travers des ateliers ouverts à tous.

Visiter le Centre, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir ses propres photos de la même manière ! parking à proximité

Du regard à la parole

©collection le commun des mortels