Classer, c’est comprendre, Centre de la photographie ordinaire, Simorre

Informations pratiques

Classer, c’est comprendre 18 septembre 2026 – 3 septembre 2027, certains vendredis Centre de la photographie ordinaire Gers

limité à 6 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2027-09-03T16:00:00+02:00 – 2027-09-03T18:00:00+02:00

Classer, c’est comprendre

L’atelier propose de développer le regard, d’apprendre à analyser les images et à comprendre les liens qu’elles entretiennent entre elles. À partir d’un grand lot de photographies mis à disposition des participants, chacun est invité à retrouver à quelles séries de la collection appartiennent les images afin de les classer. Pour accompagner ce travail, un répertoire de la collection présentant l’ensemble des séries est consultable pendant l’atelier. En observant les détails, les motifs récurrents et les ressemblances entre les photographies, les participants découvrent peu à peu les logiques de classement et la manière dont une collection peut raconter une histoire du regard et des usages de la photographie.

Centre de la photographie ordinaire 18 / 54 grand rue Paul saint Martin 32420 Simorre Simorre 32420 Gers Occitanie 0626822334 https://www.collectif-lecommundesmortels.fr http://@collectif.lecommundesmortels Le Centre de la photographie ordinaire abrite la collection « le commun des mortels », 3.000.000 de photographies amateurs et anonymes, révélant à la fois une histoire du regard collectif et un récit humain d’une immense puissance.

C’est également un lieu dédié à la sauvegarde des photographies de famille, où chacun peut confier les clichés qu’il ne souhaite pas conserver, afin qu’ils soient préservés, étudiés et transmis aux générations futures.

Tout au long de l’année, le Centre propose des expositions consacrées à la photographie du quotidien et invite chacun à explorer son propre regard à travers des ateliers ouverts à tous.

Visiter le Centre, c’est avoir la certitude de ne plus jamais voir ses propres photos de la même manière ! parking à proximité

Classer, c’est comprendre

©jacques barbier