Cet été au château ! Meung-sur-Loire

Cet été au château !

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR

9.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-23 19:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Faites le plein d’émotions en famille au château de Meung!Familles

Faites le plein d’émotion en famille au château de Meung spectacle, comédiens dans le château, jeux anciens, mini-ferme, filets suspendus et dragons…Découvrez l’incroyable château de Meung du grenier jusqu’aux souterrains ! 9.5 .

16 Place du Martroi Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 36 47 info@chateau-de-meung.com

English :

The Château de Meung is the place to be for all the family!

