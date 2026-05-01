Faites du vélo location de vélo Meung-sur-Loire
Faites du vélo location de vélo Meung-sur-Loire samedi 30 mai 2026.
Meung-sur-Loire
Faites du vélo location de vélo
Bords de Loire Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Louez votre vélo auprès de l’office de toursime
La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire organise la 1ère édition de la Faites du Vélo , à Meung-sur-Loire. Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation vise à promouvoir les mobilités douces, l’activité physique et la découverte du territoire. L’évènement rassemblera habitants, familles, associations et passionnés de cyclisme autour d’une journée riche en animations !
Louez votre vélo pour cette journée auprès de l’office de tourisme 16 .
Bords de Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Rent your bike from the tourist office
L’événement Faites du vélo location de vélo Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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