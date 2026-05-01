Meung-sur-Loire

Faites du vélo location de vélo

Bords de Loire Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Louez votre vélo auprès de l’office de toursime

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire organise la 1ère édition de la Faites du Vélo , à Meung-sur-Loire. Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation vise à promouvoir les mobilités douces, l’activité physique et la découverte du territoire. L’évènement rassemblera habitants, familles, associations et passionnés de cyclisme autour d’une journée riche en animations !

Louez votre vélo pour cette journée auprès de l’office de tourisme 16 .

Bords de Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Rent your bike from the tourist office

L’événement Faites du vélo location de vélo Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-19 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE