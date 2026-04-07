Meung-sur-Loire

Visite Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Découvrez Meung-sur-Loire à travers cette visite guidée.

À l’occasion de Faites du vélo organisé par la Communauté de communes des Terres du Val de Loire le 30 mai prochain, l’Office de Tourisme propose des visites de la ville.

Entre Loire et Mauves, Meung-sur-Loire dévoile ses secrets au fil des rues et de l’eau. Suivez notre guide à la découverte de ses recoins cachés et de ses grands monuments la collégiale Saint-Liphard, la tour Manassès de Garlande et le château, tous trois étroitement liés à l’histoire des évêques d’Orléans.

En chemin, vous remonterez le tracé des anciennes fortifications, avant de plonger dans l’univers des poètes qui ont marqué la ville Jehan de Meung, François Villon, Gaston Couté… Et en longeant les Mauves, laissez-vous conter l’histoire des moulins, témoins de la vie quotidienne d’autrefois.

Durée 1h30 0 .

1 Rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

Discover Meung-sur-Loire on this guided tour.

L’événement Visite Meung-sur-Loire, ville des évêques et des poètes Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-07 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE