Faites du vélo Meung-sur-Loire
Faites du vélo Meung-sur-Loire samedi 30 mai 2026.
Meung-sur-Loire
Faites du vélo
Bords de Loire Meung-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Sortez vos vélos, préparez vos casques et venez partager un moment unique !
La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire organise la 1ère édition de la Faites du Vélo , à Meung-sur-Loire. Gratuite et ouverte à tous, cette manifestation vise à promouvoir les mobilités douces, l’activité physique et la découverte du territoire. L’évènement rassemblera habitants, familles, associations et passionnés de cyclisme autour d’une journée riche en animations !
Au programme une ambiance festive, des parcours en libre accès ponctués d’animations gratuites proposées par les acteurs du territoire avec des départs depuis Baule, Beaugency, Cléry-Saint-André et Meung-sur-Loire, un village-vélo avec des animations pour les enfants, des essais de vélos à assistance électrique, un troc-vélos et d’autres surprises !
Inscription auprès de la Communauté de communes .
Bords de Loire Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr
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English :
Get out your bikes, prepare your helmets and come and share a unique moment!
L’événement Faites du vélo Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-27 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE
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