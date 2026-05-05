Meung-sur-Loire

Rendez-vous aux jardins La vue

1 rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Les jardins vous ouvrent leurs portes pour l’événement des Rendez-vous aux jardins !

Les Rendez-vous aux jardins sont de retour pour une nouvelle édition sur le thème La vue , du 5 au 7 juin 2026. L’occasion de (re)découvrir les quatre jardins de la destination des Terres du Val de Loire !

> Le Parc de La Folie Hubert

> Les jardins de Roquelin

> Le Jardin arboretum d’ilex

> Les Jardins de la Régie

Découvrez plus en détails ces écrins de verdure sur https://www.tourisme-terresduvaldeloire.fr/les-jardins/ .

1 rue Emmanuel Troulet Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 44 32 28 contact@tourisme-terresduvaldeloire.fr

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English :

The gardens open their doors for the Rendez-vous aux jardins event!

L’événement Rendez-vous aux jardins La vue Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-05 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE