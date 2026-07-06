Cet été, faites le plein d’activités à la piscine de la Butte aux Caille ! Piscine de la Butte aux Cailles PARIS
lundi 6 juillet 2026 · Piscine de la Butte aux Cailles · PARIS
Informations pratiques
Aquagym, aquajogging, water-polo, espace ludique et cours de natation seront au rendez-vous tout au long de la période estivale. Venez profiter de ces animations dans une ambiance sportive, conviviale et rafraîchissante !
Pour plus d’information contacter les MSN au : 01.44.89.60.05 / 01.44.08.12.01
Cet été, la piscine de la Butte-aux-Cailles vous propose un programme d’animations variées du 6 juillet au 6 septembre 2026.
Du lundi 06 juillet 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :
gratuit sous condition
Activités gratuites : aquajogging, water-polo et espace ludique.
Activités payantes selon la grille de tarif en vigueur : aquagym et leçons de natation.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00
Date(s) :
Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS
+33145896005
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