Cet été, faites le plein d’activités à la piscine de la Butte aux Caille ! Piscine de la Butte aux Cailles PARIS

lundi 6 juillet 2026 · Piscine de la Butte aux Cailles · PARIS

Informations pratiques

Aquagym, aquajogging, water-polo, espace ludique et cours de natation seront au rendez-vous tout au long de la période estivale. Venez profiter de ces animations dans une ambiance sportive, conviviale et rafraîchissante !

Pour plus d’information contacter les MSN au : 01.44.89.60.05 / 01.44.08.12.01

Animations de la piscine Butte aux Cailles ; Crédits : Piscine de la Butte aux Cailles

Cet été, la piscine de la Butte-aux-Cailles vous propose un programme d’animations variées du 6 juillet au 6 septembre 2026.

Du lundi 06 juillet 2026 au dimanche 06 septembre 2026 :

gratuit sous condition

Activités gratuites : aquajogging, water-polo et espace ludique.

Activités payantes selon la grille de tarif en vigueur : aquagym et leçons de natation.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-07T01:59:59+02:00

Date(s) :

Piscine de la Butte aux Cailles 5, place Paul Verlaine 75013 PARIS

+33145896005



Afficher la carte du lieu Piscine de la Butte aux Cailles et trouvez le meilleur itinéraire

