Cet été, venez assister à L’amant, une adaptation de Harold Pinter Le Funambule Montmartre Paris
Cet été, venez assister à L’amant, une adaptation de Harold Pinter Le Funambule Montmartre Paris mercredi 8 juillet 2026.
Sarah et Richard jouent au jeu dangereux de l’infidélité pour échapper à la routine de leur couple. Entre désir et provocation, leur relation s’aventure peu à peu sur un terrain glissant, où l’attirance se heurte à la rivalité… Où le réel et le fantasme finissent par se confondre.
Mais derrière ce petit jeu se cache un secret… Un secret brûlant, enfoui, trop dangereux pour être dit.
Jusqu’où pourront-ils aller sans se perdre ?
Avec son écriture incisive et ses silences éloquents, Harold Pinter signe une comédie trouble et cruelle sur l’amour, le mensonge et les vertiges du couple.
Du 8 juillet au 27 août
Les mercredis et jeudis à 19h ou 21h
Entre fantasme et réalité, un couple invente ses propres règles… Au risque de s’y perdre.
Du mercredi 08 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :
payant
Tarif plein 32€
Tarif moins de 26 ans 10€
Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions dans la limite des places disponibles) 20€
+1€ de frais sur internet
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-08T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00
Date(s) :
Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris
Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)
Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)
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