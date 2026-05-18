Cet été, venez assister à L’amant, une adaptation de Harold Pinter Le Funambule Montmartre Paris

Sarah et Richard jouent au jeu dangereux de l’infidélité pour échapper à la routine de leur couple. Entre désir et provocation, leur relation s’aventure peu à peu sur un terrain glissant, où l’attirance se heurte à la rivalité… Où le réel et le fantasme finissent par se confondre.

Mais derrière ce petit jeu se cache un secret… Un secret brûlant, enfoui, trop dangereux pour être dit.

Jusqu’où pourront-ils aller sans se perdre ?

Avec son écriture incisive et ses silences éloquents, Harold Pinter signe une comédie trouble et cruelle sur l’amour, le mensonge et les vertiges du couple.

Du 8 juillet au 27 août Les mercredis et jeudis à 19h ou 21h

Entre fantasme et réalité, un couple invente ses propres règles… Au risque de s’y perdre.

Du mercredi 08 juillet 2026 au jeudi 27 août 2026 :

payant

Tarif plein 32€

Tarif moins de 26 ans 10€

Tarif promo web (valable pour tous, sans conditions dans la limite des places disponibles) 20€

+1€ de frais sur internet

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-28T01:59:59+02:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

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