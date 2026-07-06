Reprise du Festival international du film d’animation d’Annecy 2026 au Forum des images Forum des images Paris

Informations pratiques

Plus grand événement mondial dédié à l’animation, le festival d’Annecy a dévoilé du 21 au 27 juin les derniers chefs-d’œuvre du genre.

Cette année, le Forum des images présente 3 longs métrages primés, dont le prestigieux Cristal du long métrage, ainsi qu’une sélection de 9 courts métrages.

Pour ouvrir les festivités, l’association Les Femmes s’Animent propose une table ronde gratuite autour du sujet des résidences d’écriture et leur impact pour les autrices et auteur de l’animation.

Au programme :

Table ronde :Les résidences : de l’idée à la réalisation, comment bien choisir ?

Mercredi 08 juillet à 15h30

Courts métrages primés

Mercredi 08 juillet à 18h30

Decorado de Alberto Vázquez – Prix Paul Grimault.

Mercredi 08 juillet à 21h

La Violoniste de Ervin Han et Raúl García – Cristal du long métrage – Prix SACEM pour une musique originale dans la catégorie longs métrages

Jeudi 9 juillet à 18h30

Le Corset de Louis Clichy – Prix du public pour un long métrage – Prix Fondation Gan à la Diffusion – Prix du jury

Jeudi 9 juillet à 21h

→ en savoir plus

L’événement mondial dédié à l’animation célèbre la créativité et la diversité des styles et techniques. Comme chaque année, le Forum des images propose de découvrir une sélection du palmarès de ce prestigieux festival.



Quatre séances, courts et long métrages à ne pas manquer !

Du mercredi 08 juillet 2026 au jeudi 09 juillet 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Paris

+33144766300 contact@forumdesimages.fr



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