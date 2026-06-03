Loustalot/Chevallier/Pasqua AEROPHONE au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Au sommet de son art, le trio allie finesse, équilibre et modernité dans un univers dépouillé, lumineux et profondément envoûtant. Trois voix, une magie unique, un jazz sensuel, moderne et inoubliable. Le goût du jeu domine dans le choix de tenter ce pari, si rare dans l’histoire comme de nos jours, d’un trio basique avec trompette, c’est-à-dire dépourvu d’un instrument harmonique qui lui est habituellement associés. Un tel défi ne peut être envisagé avec quelque espoir de réussite que par trois musiciens totalement impliqués dans la construction de ce frêle édifice . Ici se situe la clé des beautés d’AEROPHONE, cet équilibre en toute circonstance. Etre invité à partager ce voyage est un privilège à ne pas manquer.

Line-up : Yoann Loustalot : Trompette, bugle ; Blaise Chevallier : contrebasse ; Fred Pasqua : batterie

Le 38Riv Jazz Club est une salle intimiste au cœur du Marais (38 rue de Rivoli, Paris 4e), dédiée au jazz et aux musiques improvisées.

Jazz moderne — Au sommet de son art, le trio de Yoann Loustalot explore un univers dépouillé et envoûtant, offrant une expérience de jazz sensuel et inoubliable.

Le mardi 07 juillet 2026

de 21h30 à 22h30

Le mardi 07 juillet 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 19€ à 22€

Tarif sur place : 22€ à 25€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T00:30:00+02:00

fin : 2026-07-08T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T20:30:00+02:00;2026-07-07T21:30:00+02:00_2026-07-07T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de Rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ contact@38riv.com



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