Kiosque en fête : Concert du Bry Harmonie Orchestra Square Maurice Gardette Paris

Le Bry Harmony Orchestra (BHO94), organise un concert d’harmonie dimanche 29 juin de 11h à 12H30 au sein du kiosque à musique du square Maurice Gardette dans le cadre du festival Kiosque en fête de la ville de Paris.

L’orchestre, fort de 30 musiciens, comprend des instruments à vent, des cuivres et des percussions.

Le programme proposé se caractérise par une variété de morceaux pouvant plaire à un public familial (musiques de films emblématiques, pièces festives et entraînantes).

Le Bry Harmony Orchestra organise un concert le dimanche 28 juin de 11h à 12H30.

Le dimanche 28 juin 2026

de 11h00 à 12h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-28T14:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T12:30:00+02:00

Square Maurice Gardette 2 rue du Général Blaise, 75011 75011 Paris

https://www.bho94.fr/ https://www.facebook.com/bryharmonieorchestra https://www.facebook.com/bryharmonieorchestra



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