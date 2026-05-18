Kiosque en fête : Concert du Bry Harmonie Orchestra Square Maurice Gardette Paris
Kiosque en fête : Concert du Bry Harmonie Orchestra Square Maurice Gardette Paris dimanche 28 juin 2026.
Le Bry Harmony Orchestra (BHO94), organise un concert d’harmonie dimanche 29 juin de 11h à 12H30 au sein du kiosque à musique du square Maurice Gardette dans le cadre du festival Kiosque en fête de la ville de Paris.
L’orchestre, fort de 30 musiciens, comprend des instruments à vent, des cuivres et des percussions.
Le programme proposé se caractérise par une variété de morceaux pouvant plaire à un public familial (musiques de films emblématiques, pièces festives et entraînantes).
Le Bry Harmony Orchestra organise un concert le dimanche 28 juin de 11h à 12H30.
Le dimanche 28 juin 2026
de 11h00 à 12h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-28T14:00:00+02:00
fin : 2026-06-28T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-28T11:00:00+02:00_2026-06-28T12:30:00+02:00
Square Maurice Gardette 2 rue du Général Blaise, 75011 75011 Paris
https://www.bho94.fr/ https://www.facebook.com/bryharmonieorchestra https://www.facebook.com/bryharmonieorchestra
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