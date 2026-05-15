Les éducateurs sportifs de la Direction des Sports et de la Jeunesse de la Ville de Pris organisent une course chronométré à destination des enfants et des familles du 13e arrondissement le dimanche 07 juin 2026 de 09h00 à 12h00 dans le Parc sportif Charles Moureu et le Parc de Choisy.

Une boucle d’ 1km pour les enfants âgés de 6 à 7 ans accompagnés (ou non) de leurs parents

Une boucle d’ 1.5km pour les enfants âgés de 8 à 9 ans accompagnés (ou non) de leurs parents

Une boucle de 2km pour les enfants âgés de 10 à 11 ans

Une boucle de 2.5km pour les enfants âgés de 12 à 13 ans

Avec des vraies conditions de course pour faire découvrir cette pratique à vos enfants : dossards, chronos, ravitaillement et récompenses !

Les inscriptions sont totalement gratuites et sont dès à présent ouvertes !

Pour vous inscrire, cliquez sur le bouton ci dessous :

Inscrivez vous !

Des animations sportives seront proposées en parallèle sur place pour tous les publics de 9h à 12h.

Venez participer à la fête dans ce lieu incontournable du 13e !!

2e édition de « La Fusion » au Parc Sportif Charles Moureu : Une course à destination des enfants et des familles du 13e arrdt.

Le dimanche 07 juin 2026

de 09h00 à 12h00

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T12:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T09:00:00+02:00_2026-06-07T12:00:00+02:00

Stade Charles Moureu 17 Avenue Edison 75013 PARIS

https://ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=9414&course=la-fusion +33186212153 djs-circ5-13@paris.fr



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