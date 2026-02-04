La Course des héros Domaine de Saint-Cloud Paris

Devenez un super héros solidaire?

En courant ou en marchant, vous faites avancer la cause de votre choix à grands pas parmi des dizaines d’association et fondations représentées.

Au programme, un moment convivial et solidaire qui rassemble les communautés familiales, professionnelles, associatives ou encore scolaires autour d’une cause.

Participez à la course des héros c’est :

Une expérience inoubliable et conviviale sur le village où l’on se retrouve en famille, entre amis ou collègues autour des associations

Un engagement solidaire où vous contribuez à financer et faire connaître la cause qui vous tient à coeur

Des parcours pour tous (y compris enfant et PMR) pour mobiliser un public large.

Ensemble autour d’une cause

Avec plus de 2,5 M€ collectés chaque année et 18 M€ depuis sa création, la Course des Héros est le 4ème plus grand événement de collecte de fonds en France.

Chaque année, plus de 200 associations sont soutenues. Que vous participiez seul, avec votre entreprise / collectivité ou pour votre association, vous avez le choix de soutenir l’association qui vous tient à coeur !

La Course des Héros se tiendra le dimanche 7 juin 2026 à Paris, l’occasion de soutenir l’association qui vous tient à coeur.

Le dimanche 07 juin 2026

de 08h00 à 14h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-07T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-07T08:00:00+02:00_2026-06-07T14:00:00+02:00

Domaine de Saint-Cloud Domaine National de Saint-Cloud, Grille de la Manufacture de Sèvres 92210 Paris

https://www.coursedesheros.com/landing/paris.html https://www.facebook.com/coursedesheros https://www.facebook.com/coursedesheros



Afficher la carte du lieu Domaine de Saint-Cloud et trouvez le meilleur itinéraire

