Cette nuit, une chouette m’a dit, Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage, Rennes

Cette nuit, une chouette m’a dit Samedi 23 mai, 20h30 Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Ille-et-Vilaine

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:20:00+02:00

Avec sa harpe et sa voix chaleureuse, Morgane Le Cuff va vous chanter des histoires et vous conter des chansons, en français et en gallo, pour les grands enfants ou lèz ptits qeniao!

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​Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles. Accessible pour les personnes ne parlant pas gallo.

Bibliothèque des Champs Libres – 6e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}] Bibliothèque

Avez-vous entendu parler d’une chouette blanche ? D’une araignée à plumes invitée au mariage du roi des oiseaux ? D’un méchant cô chez papy et mamie Colombe ? NDM

Laëtitia Rouxel