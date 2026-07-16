CÉVENNES – Entre terre et espace : rencontre avec un astronaute, Salle des fêtes de Mas de Val, Mas-Saint-Chély

Informations pratiques

CÉVENNES – Entre terre et espace : rencontre avec un astronaute Lundi 20 juillet, 20h00 Salle des fêtes de Mas de Val Lozère

Gratuit, entrée libre (?)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T20:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00

Fin : 2026-07-20T20:00:00+02:00 – 2026-07-20T23:30:00+02:00

Pilote de chasse et d’essais, Philippe Perrin est allé au bout de son rêve d’enfant en devenant astronaute, ouvrant ainsi la voie à Thomas Pesquet, Sophie Adenot et bien d’autres. Il partagera avec vous son expérience de l’apesanteur et son regard unique sur notre planète. À partir de 22h, Xavier Girard sera votre guide pour une découverte du ciel à l’œil nu : reconnaître les principales constellations, distinguer planètes et étoiles, comprendre leurs mouvements… Une fois vos yeux habitués à l’obscurité, la Voie lactée se révélera pleinement. Cette soirée sera aussi une invitation à prendre du recul et à réfléchir à la place que nous occupons sur la Terre, dans le système solaire et dans l’Univers.

Verre de l’amitié offert.

Communes traversées : Mas-Saint-Chély

Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14

Intervenant : Philippe Perrin (spationaute), Xavier Girard (médiateur scientifique) et Richard Scherrer (PNC)

Public visé : tout public

Information pratique : Sous réserve de bonnes conditions météorologiques pour l’observation du ciel. Prévoir une lampe (lumière rouge si possible), des vêtements chauds et plusieurs couvertures.

Salle des fêtes de Mas de Val mas-saint-chély Mas-Saint-Chély 48210 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 14 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2676-Entre-terre-et-espace-%3A-rencontre-avec-un-astronaute#details_practicalInformations

Rencontrez l’astronaute Philippe Perrin, qui partagera son aventure entre Terre et espace. À l’issue de sa conférence, installez-vous sous la voûte étoilée pour en découvrir tous les secrets.