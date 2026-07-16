CÉVENNES – Escapade céleste dans la Réserve Internationale de Ciel Etoilé, Itinérance au départ d’Aumessas, Aumessas

Informations pratiques

CÉVENNES – Escapade céleste dans la Réserve Internationale de Ciel Etoilé 6 – 9 août Itinérance au départ d’Aumessas Gard

505 € / personne, réservation sur le site d’Azimut Voyage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-06T16:00:00+02:00 – 2026-08-06T23:59:00+02:00

Fin : 2026-08-09T00:00:00+02:00 – 2026-08-09T15:00:00+02:00

ASTRONOMIE EN PLEINE NATURE

Dans le Parc National des Cévennes, le ciel est d’une très grande pureté, ce qui garantit des qualités d’observation exceptionnelles. Durant cette escapade astronomie dans la Réserve Internationale de Ciel Étoilé, vous êtes accompagnés par Julien Tauran, passionné d’astronomie et accompagnateur en montagne. De façon ludique et pédagogue, il va s’appliquer à vous faire découvrir l’univers de l’astronomie dans un cadre exceptionnel. Vous débutez votre séjour par une nuit en yourte dans un beau village typique des Cévennes, sous la voûte étoilée, rejoignez le très bel observatoire astronomique du lac des Pises et terminez votre escapade dans un gîte niché dans une vallée sauvage. Quelques jours pour s’évader, sans pollution lumineuse, et prendre le temps d’observer les beautés de la terre et du ciel.

RANDONNÉE ITINÉRANTE DANS LES CÉVENNES SAUVAGES

Julien Tauran, accompagnateur en montagne, s’appliquera à vous initier à l’astronomie et à la beauté du ciel en soirée et vous guidera en journée sur les beaux sentiers des Cévennes.

Une itinérance de 4 jours de randonnée pour arpenter le ciel comme la terre, d’une manière et d’un point de vue original !

Plus d’informations et réservations : https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes-reserve-internationale-de-ciel-etoile/#1619866369355-5917d84a-829c

Itinérance au départ d’Aumessas Aumessas Aumessas 30770 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.azimut-voyage.fr/reservation-escapade-celeste/ »}] [{« link »: « https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes-reserve-internationale-de-ciel-etoile/#1619866369355-5917d84a-829c »}] https://www.azimut-voyage.fr/voyage-astronomie-cevennes-reserve-internationale-de-ciel-etoile/#1619866369355-5917d84a-829c

Avec Azimut Voyage : Une itinérance de 4 jours de randonnée pour arpenter le ciel comme la terre, en compagnie d’un accompagnateur en montagne passionné d’astronomie.