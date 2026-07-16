CÉVENNES – La nuit nous va si bien, Zone artisanale du Bluech, Saint-Privat-de-Vallongue
vendredi 28 août 2026 · Zone artisanale du Bluech · Saint-Privat-de-Vallongue
Informations pratiques
CÉVENNES – La nuit nous va si bien Vendredi 28 août, 16h00 Zone artisanale du Bluech Lozère
Gratuit (?), sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00
Un moment pour se retrouver et se rencontrer autour de la nuit. Contes, ateliers, jeux, observations du lever de lune et des constellations qui voudront bien se montrer, échanges autour de la pollution lumineuse et de ses impacts.
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
Organisateur : Parc national des Cévennes
Intervenant : Laurent Bélier, PNC
Public visé : tout public
Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
Zone artisanale du Bluech col de Jalcreste Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2687-La-nuit-nous-va-si-bien-!
Contes, ateliers, jeux, observations du lever de lune et des constellations qui voudront bien se montrer, échanges autour de la pollution lumineuse et de ses impacts.
À voir aussi à Saint-Privat-de-Vallongue (Lozère)
- CONFÉRENCE CHANTÉE Saint-Privat-de-Vallongue 17 juillet 2026
- UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Saint-Privat-de-Vallongue 20 juillet 2026
- CÉVENNES – La nuit révélée, Village de vacances des hauts de Saint Privat, Saint-Privat-de-Vallongue 20 juillet 2026
- CONCERT ENSEMBLE VOCAL A LA VIDA Saint-Privat-de-Vallongue 26 juillet 2026
- 3 CONCERTS RENAISSANCE, BAROQUE, MODERNE Saint-Privat-de-Vallongue 26 juillet 2026