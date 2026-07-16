CÉVENNES – La nuit nous va si bien, Zone artisanale du Bluech, Saint-Privat-de-Vallongue

Informations pratiques

CÉVENNES – La nuit nous va si bien Vendredi 28 août, 16h00 Zone artisanale du Bluech Lozère

Gratuit (?), sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-28T16:00:00+02:00 – 2026-08-28T22:00:00+02:00

Un moment pour se retrouver et se rencontrer autour de la nuit. Contes, ateliers, jeux, observations du lever de lune et des constellations qui voudront bien se montrer, échanges autour de la pollution lumineuse et de ses impacts.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Laurent Bélier, PNC

Public visé : tout public

Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Zone artisanale du Bluech col de Jalcreste Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2687-La-nuit-nous-va-si-bien-!

Contes, ateliers, jeux, observations du lever de lune et des constellations qui voudront bien se montrer, échanges autour de la pollution lumineuse et de ses impacts.