UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT VOUS VA SI BIEN ! Saint-Privat-de-Vallongue vendredi 28 août 2026.

Saint-Privat-de-Vallongue

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT VOUS VA SI BIEN !

zone artisanale du Bluech Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un moment pour se retrouver et se rencontrer autour de la nuit. Contes, ateliers, jeux, observations du lever de lune et des constellations qui voudront bien se montrer, échanges autour de la pollution lumineuse et de ses impacts.

Tout public | Durée 6h. Réservation obligatoire à partir du 14/08/2026.

Un moment pour se retrouver et se rencontrer autour de la nuit. Contes, ateliers, jeux, observations du lever de lune et des constellations qui voudront bien se montrer, échanges autour de la pollution lumineuse et de ses impacts.

Tout public. Durée 6h.

Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère.

Réservation obligatoire et ouverte à partir du 14/08/2026. .

zone artisanale du Bluech Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

A time to get together and talk about the night. Storytelling, workshops, games, observations of the moonrise and constellations, and discussions about light pollution and its impact.

All ages | Duration: 6h. Reservations required from 14/08/2026.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT VOUS VA SI BIEN ! Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère