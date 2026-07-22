RASSEMBLEMENT DE CHAMPDOMERGUE Saint-Privat-de-Vallongue
dimanche 13 septembre 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue
Informations pratiques
Saint-Privat-de-Vallongue
RASSEMBLEMENT DE CHAMPDOMERGUE
Champdomergue Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:15:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Le dimanche 13 septembre, rendez-vous pour le traditionnel rassemblement de Champdomergue, en mémoire des camisards et des maquisards.
Randonnée guidée, culte, conférence de Henry MOUYSSET, repas ,récital de Benjamin BONNET
Le dimanche 13 septembre, rendez-vous pour le traditionnel rassemblement de Champdomergue, en mémoire des camisards et des maquisards.
8h15: randonnée guidée, en boucle dans les environs du site. Retour avant 10 h 30
10h30: Culte protestant avec le pasteur Daudé GILL
11h30: Conférence de Henry MOUYSSET Le rôle des femmes dans la guerre des Camisards
12h30: Repas avec Aligot/saucisse ½ pélardon ‘‘Vallongaise’’ Café( sur réservation.)
14h30: Récital de Benjamin BONNET qui interprétera Ferrat, Aznavour, Cabrel, Montand, … .
Champdomergue Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 10 96 05 15
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English :
On Sunday, September 13, join us for the traditional gathering in Champdomergue, in memory of the Camisards and the Maquisards.
Guided hike, memorial service, lecture by Henry MOUYSSET, meal, and recital by Benjamin BONNET
L’événement RASSEMBLEMENT DE CHAMPDOMERGUE Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-07-22 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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