Saint-Privat-de-Vallongue

CONCERT D’HÉLOÏSE DAUTRY ACCOMPAGNÉE PAR PIA SEGERSTAM

Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 20:30:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Ce duo harpe/violoncelle emportera le public dans une promenade

musicale, mélange de fantaisie, méditation et rêverie.

Ce duo harpe/violoncelle emportera le public dans une promenade

musicale, mélange de fantaisie, méditation et rêverie. .

Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

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English :

This harp-and-cello duo will take the audience on a musical journey,

a blend of fantasy, meditation, and reverie.

L’événement CONCERT D’HÉLOÏSE DAUTRY ACCOMPAGNÉE PAR PIA SEGERSTAM Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère