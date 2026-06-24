CONCERT D’HÉLOÏSE DAUTRY ACCOMPAGNÉE PAR PIA SEGERSTAM Saint-Privat-de-Vallongue
CONCERT D’HÉLOÏSE DAUTRY ACCOMPAGNÉE PAR PIA SEGERSTAM Saint-Privat-de-Vallongue mardi 4 août 2026.
Saint-Privat-de-Vallongue
CONCERT D’HÉLOÏSE DAUTRY ACCOMPAGNÉE PAR PIA SEGERSTAM
Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 20:30:00
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Ce duo harpe/violoncelle emportera le public dans une promenade
musicale, mélange de fantaisie, méditation et rêverie.
Ce duo harpe/violoncelle emportera le public dans une promenade
musicale, mélange de fantaisie, méditation et rêverie. .
Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
This harp-and-cello duo will take the audience on a musical journey,
a blend of fantasy, meditation, and reverie.
L’événement CONCERT D’HÉLOÏSE DAUTRY ACCOMPAGNÉE PAR PIA SEGERSTAM Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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