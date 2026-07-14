SPECTACLE DE MONSIEUR BÛ Saint-Privat-de-Vallongue
mercredi 19 août 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue
Informations pratiques
Saint-Privat-de-Vallongue
SPECTACLE DE MONSIEUR BÛ
Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Ce personnage hors du temps par ces gesticulations en équilibre précaire à fleur de cirque explore notre humanité.
Au commencement, des racines Jurassiennes.
Une impétuosité fougueuse et parfois écervelée
Mr Bû personnage hors du temps compose avec les joies simples du quotidien et les mouvements brusques du destin.
Au travers d’une gesticulation à fleur de cirque en équilibre précaire explorons notre humanité.
Avoir envie d’être en vie, face à soi même, face aux autres, ensemble, grâce à une grande respiration collective. Ce personnage hors du temps par ces gesticulations en équilibre précaire à fleur de cirque explore notre humanité. .
Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
Through his precariously balanced, circus-like movements, this timeless character explores our humanity.
L’événement SPECTACLE DE MONSIEUR BÛ Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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