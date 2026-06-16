UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT NOUS VA SI BIEN ! Saint-Privat-de-Vallongue vendredi 28 août 2026.

Saint-Privat-de-Vallongue

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT NOUS VA SI BIEN !

Bluech Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un moment pour se retrouver et échanger autour de la nuit contes, ateliers, jeux, observation du lever de lune et des constellations, ainsi que des discussions sur la pollution lumineuse et ses impacts.

Rendez-vous 16h00 Zone artisanale du Bluech

Durée 6h

Public Tout public.

Un moment pour se retrouver et échanger autour de la nuit contes, ateliers, jeux, observation du lever de lune et des constellations, ainsi que des discussions sur la pollution lumineuse et ses impacts.

Rendez-vous 16h00 Zone artisanale du Bluech

Durée 6h

Public Tout public. .

Bluech Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

A time to come together and share experiences related to the night: storytelling, workshops, games, observing the moonrise and the constellations, as well as discussions about light pollution and its impacts.

Meeting time: 4:00 p.m. at the Bluech Industrial Park

Duration: 6 hours

Audience: All ages.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT NOUS VA SI BIEN ! Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-CDT48