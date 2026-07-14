Informations pratiques

Saint-Privat-de-Vallongue

CONCERT, CAM ET LÉO

Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Camille Heim harpe électro et Léo Danais batterie et percussions mêlent leur complicité dans une musique vivante, aux nouvelles sonorités avec une grande liberté.

Camille Heim harpe électro et Léo Danais batterie et percussions mêlent leur complicité dans une musique vivante, aux nouvelles sonorités avec une grande liberté. .

Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76

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English :

Camille Heim on electric harp and Léo Danais on drums and percussion blend their chemistry into lively music, exploring new sounds with great freedom.

L’événement CONCERT, CAM ET LÉO Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère