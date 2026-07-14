CONCERT, CAM ET LÉO Saint-Privat-de-Vallongue
mardi 11 août 2026 · Saint-Privat-de-Vallongue
Informations pratiques
Saint-Privat-de-Vallongue
CONCERT, CAM ET LÉO
Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Camille Heim harpe électro et Léo Danais batterie et percussions mêlent leur complicité dans une musique vivante, aux nouvelles sonorités avec une grande liberté.
Camille Heim harpe électro et Léo Danais batterie et percussions mêlent leur complicité dans une musique vivante, aux nouvelles sonorités avec une grande liberté. .
Notre Dame de la Salette Saint-Privat-de-Vallongue 48240 Lozère Occitanie +33 6 75 59 64 76
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English :
Camille Heim on electric harp and Léo Danais on drums and percussion blend their chemistry into lively music, exploring new sounds with great freedom.
L’événement CONCERT, CAM ET LÉO Saint-Privat-de-Vallongue a été mis à jour le 2026-07-14 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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