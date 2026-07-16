CÉVENNES – Les z’ailés de la nuit, Parking du village de gîtes du Serre de la Can, Saint-Germain-de-Calberte
lundi 10 août 2026 · Parking du village de gîtes du Serre de la Can · Saint-Germain-de-Calberte
Informations pratiques
CÉVENNES – Les z’ailés de la nuit Lundi 10 août, 19h30 Parking du village de gîtes du Serre de la Can Lozère
Gratuit (?), sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-10T19:30:00+02:00 – 2026-08-10T22:30:00+02:00
Fin : 2026-08-10T19:30:00+02:00 – 2026-08-10T22:30:00+02:00
Venez partager le quotidien d’un agent, pour mieux comprendre de quelle manière s’organise et se traduit le suivi des espèces dans le Parc national. Insectes mangeurs de bois mort, oiseaux en tout genre, chauve-souris pleines d’énergie, seront au cœur de cette balade nature qui se terminera en début de nuit.
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
Organisateur : Parc national des Cévennes
Intervenant : Emilien Hérault, PNC
Public visé : tout public, à partir de 7 ans
Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
Rdv sur le parking du village de gîtes de Saint Germain de Calberte.
Parking du village de gîtes du Serre de la Can Saint germain de calberte Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2705-Les-z-ailes-de-la-nuit
Venez partager le quotidien d’un agent. Insectes mangeurs de bois mort, oiseaux en tout genre, chauve-souris pleines d’énergie, seront au cœur de cette balade nature qui se terminera en début de nuit.
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