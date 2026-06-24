Saint-Germain-de-Calberte

SPECTACLE VIEILLE BRANCHE

Espace Lauriol (sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Vieille branche cirque dans un arbre entre branches et mât chinois. C’est l’histoire d’une amitié entre un homme et un arbre. Une amitié créée fortuitement lorsque l’homme est monté dans cet arbre et qu’il a décidé d’y rester.

A 11h, Gratuit

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Vieille branche cirque dans un arbre entre branches et mât chinois.

C’est l’histoire d’une amitié entre un homme et un arbre.

Une amitié créée fortuitement lorsque l’homme est monté dans cet arbre et qu’il a décidé d’y rester. Tout ce qu’il a découvert, tout ce que l’arbre lui a transmis, il est maintenant prêt à le partager.

Un moment de calme auprès d’un arbre, un instant de connexion au Vivant.

A 17h, Gratuit

Durée 35 minutes

Jauge 100 personnes

Tout public

Infos au 06 41 94 12 10

Infos www.labo-rieuse.org

Au plaisir de vous y retrouver !

En partenariat avec la mairie. .

Espace Lauriol (sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

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English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to *Vieille branche*: a circus performance in a tree, featuring trapeze acts and the Chinese pole. It is the story of a friendship between a man and a tree. A friendship that began by chance when the man climbed this tree and decided to stay there.

At 11 a.m., Free

L’événement SPECTACLE VIEILLE BRANCHE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère