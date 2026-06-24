SPECTACLE VIEILLE BRANCHE Saint-Germain-de-Calberte
SPECTACLE VIEILLE BRANCHE Saint-Germain-de-Calberte mardi 11 août 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
SPECTACLE VIEILLE BRANCHE
Espace Lauriol (sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Vieille branche cirque dans un arbre entre branches et mât chinois. C’est l’histoire d’une amitié entre un homme et un arbre. Une amitié créée fortuitement lorsque l’homme est monté dans cet arbre et qu’il a décidé d’y rester.
A 11h, Gratuit
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier à Vieille branche cirque dans un arbre entre branches et mât chinois.
C’est l’histoire d’une amitié entre un homme et un arbre.
Une amitié créée fortuitement lorsque l’homme est monté dans cet arbre et qu’il a décidé d’y rester. Tout ce qu’il a découvert, tout ce que l’arbre lui a transmis, il est maintenant prêt à le partager.
Un moment de calme auprès d’un arbre, un instant de connexion au Vivant.
A 17h, Gratuit
Durée 35 minutes
Jauge 100 personnes
Tout public
Infos au 06 41 94 12 10
Infos www.labo-rieuse.org
Au plaisir de vous y retrouver !
En partenariat avec la mairie. .
Espace Lauriol (sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10
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English :
The LaboRieuse association is pleased to invite you to *Vieille branche*: a circus performance in a tree, featuring trapeze acts and the Chinese pole. It is the story of a friendship between a man and a tree. A friendship that began by chance when the man climbed this tree and decided to stay there.
At 11 a.m., Free
L’événement SPECTACLE VIEILLE BRANCHE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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