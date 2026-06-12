UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte mardi 28 juillet 2026.

Saint-Germain-de-Calberte

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE

Village de gîtes Lou Serre de la Can Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28 22:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Une soirée entre jeu et nature ! Plongez dans l’univers de Gardienne de la nuit , un Escape Game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce temps ludique et familial, place à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles, sous le ciel étoilé.

Départ 20:30, durée 2h30 >

Rdv sur le parking du village de gîtes Lou Serre de la Can

Une soirée entre jeu et nature ! Plongez dans l’univers de Gardienne de la nuit , un Escape Game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce temps ludique et familial, place à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles, sous le ciel étoilé.

Départ 20:30, durée 2h30 >

Rdv sur le parking du village de gîtes Lou Serre de la Can

Tout public, à partir de 7 ans

Réservation obligatoire à l’OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94 .

Village de gîtes Lou Serre de la Can Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

An evening of fun and nature! Immerse yourself in the world of “Guardian of the Night,” an escape game created by the Cévennes and Pyrenees National Parks. After this fun, family-friendly activity, it’s time to discover the species that inhabit the Cévennes nights under the starry sky.

Starts at 8:30 PM, duration 2.5 hours >

Meet at the parking lot of the Lou Serre de la Can guesthouse village

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LA NUIT RÉVÉLÉE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes