CÉVENNES – La nuit révélée, Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can, Saint-Germain-de-Calberte

mardi 28 juillet 2026 · Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can · Saint-Germain-de-Calberte

Informations pratiques

CÉVENNES – La nuit révélée Mardi 28 juillet, 20h00 Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:30:00+02:00

Fin : 2026-07-28T20:00:00+02:00 – 2026-07-28T22:30:00+02:00

Une soirée entre jeu et nature ! Plongez dans l’univers de « Gardienne de la nuit », un escape game imaginé par les Parcs nationaux des Cévennes et des Pyrénées. Après ce temps ludique et familial, place à l’observation du ciel étoilé et à la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles.

Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Organisateur : Parc national des Cévennes

Intervenant : Juliette Wettstein et Laurent Bélier, (PNC)

Public visé : tout public, à partir de 7 ans

Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

Rdv sur le parking du village de gîtes Lou Serre de la Can.

Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-germain de calberte Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2689-La-nuit-revelee

Une soirée entre jeu et nature ! Escape game suivi d’une observation du ciel étoilé et de la découverte des espèces qui peuplent les nuits cévenoles.