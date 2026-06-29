YOGA Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte
jeudi 16 juillet 2026 · Lou Serre de la Can · Saint-Germain-de-Calberte
Informations pratiques
Saint-Germain-de-Calberte
YOGA
Lou Serre de la Can Au village de vacances Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : 8 – 8 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:15:00
fin : 2026-08-13 19:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Géraldine, professeur de Yoga, vous propose une séance de Yoga Traditionnel dans la nature pendant l’été. Un vrai moment de Reconnexion à Soi. Inscriptions nécessaires
Géraldine, professeur de Yoga, vous propose une séance de Yoga Traditionnel dans la nature pendant l’été.
Le Yoga proposé est accessible à toutes et à tous, il vous apportera détente, ouverture, étirement, souplesse, relâchement des tensions physiques, mentales et émotionnelles…
Différentes techniques seront proposées exercices de respiration, postures simples, sons, visualisations, concentrations, méditations, relaxations Sonores et vibratoires…
Un vrai moment de Reconnexion à Soi.
8€ la séance d’1h15
A partir de 4 participant-es
Tapis disponibles si nécessaire
Séance soumise aux conditions météos
Inscriptions nécessaires au 06 61 53 25 77
Ouvert à toutes et à tous, résident-es et extérieurs .
Lou Serre de la Can Au village de vacances Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 61 53 25 77
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English :
G%E9raldine, a yoga instructor, invites you to a traditional yoga session in nature this summer. A true opportunity to reconnect with yourself. Registration required
L’événement YOGA Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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