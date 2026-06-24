Saint-Germain-de-Calberte

CONCERT DE VULVATICA

La Borie Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de VULVATICA, qui se tiendra Vendredi 24 Juillet à 19h dans les locaux de LaboRieuse, situés à La Borie (Col de Pendedis) à St Germain de Calberte. Stationnement parking de la CUMA du Pendedis

L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de VULVATICA, qui se tiendra Vendredi 24 Juillet à 19h dans les locaux de LaboRieuse, situés à La Borie (Col de Pendedis) à St Germain de Calberte.

Participation libre.

Infos et réservations au 06 41 94 12 10

Au plaisir de vous y retrouver !

->Pour venir, merci de vous garer sur le parking de la CUMA du Pendedis, une petite marche dans la forêt vous mènera jusqu’à LaboRieuse . Les places de stationnement sur site sont réservées aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer.

Si c’est votre cas, contactez le 06 41 94 12 10. .

La Borie Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10

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English :

The LaboRieuse association is pleased to invite you to a concert by VULVATICA, which will take place on Friday, July 24, at 7:00 p.m. at the LaboRieuse premises, located in La Borie (Col de Pendedis) in St Germain de Calberte. Parking is available at the CUMA du Pendedis parking lot

L’événement CONCERT DE VULVATICA Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère