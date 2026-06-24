CONCERT DE VULVATICA Saint-Germain-de-Calberte
CONCERT DE VULVATICA Saint-Germain-de-Calberte vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
CONCERT DE VULVATICA
La Borie Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de VULVATICA, qui se tiendra Vendredi 24 Juillet à 19h dans les locaux de LaboRieuse, situés à La Borie (Col de Pendedis) à St Germain de Calberte. Stationnement parking de la CUMA du Pendedis
L’association LaboRieuse a le plaisir de vous convier au concert de VULVATICA, qui se tiendra Vendredi 24 Juillet à 19h dans les locaux de LaboRieuse, situés à La Borie (Col de Pendedis) à St Germain de Calberte.
Participation libre.
Infos et réservations au 06 41 94 12 10
Au plaisir de vous y retrouver !
->Pour venir, merci de vous garer sur le parking de la CUMA du Pendedis, une petite marche dans la forêt vous mènera jusqu’à LaboRieuse . Les places de stationnement sur site sont réservées aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer.
Si c’est votre cas, contactez le 06 41 94 12 10. .
La Borie Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The LaboRieuse association is pleased to invite you to a concert by VULVATICA, which will take place on Friday, July 24, at 7:00 p.m. at the LaboRieuse premises, located in La Borie (Col de Pendedis) in St Germain de Calberte. Parking is available at the CUMA du Pendedis parking lot
L’événement CONCERT DE VULVATICA Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Saint-Germain-de-Calberte (Lozère)
- MARCHÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte 4 juillet 2026
- SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte 11 juillet 2026
- YOGA Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte 13 juillet 2026
- ESCAPADES PHOTOGRAPHIQUES Saint-Germain-de-Calberte 21 juillet 2026
- LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE Saint-Germain-de-Calberte 25 juillet 2026