UN ÉTÉ AVEC LE PARC VOYAGE AVEC UN GARDE DANS LES CÉVENNES Village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte jeudi 30 juillet 2026.

Saint-Germain-de-Calberte

UN ÉTÉ AVEC LE PARC VOYAGE AVEC UN GARDE DANS LES CÉVENNES

Village de gîtes Lou Serre de la Can Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Cette balade vous invite à partager le quotidien d’un garde moniteur. Il vous accompagnera dans la découverte de son métier aux multiples facettes.

Départ 18:00, durée 3h . Tout public, à partir de 7 ans . Réservation obligatoire à l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Cette balade vous invite à partager le quotidien d’un garde moniteur. Il vous accompagnera dans la découverte de son métier aux multiples facettes. Des suivis naturalistes à son rapport aux habitants, en passant par les actions spécifiques qu’il mène en forêt ou ailleurs, il partagera avec vous son regard sur le pays.

Départ 18:00, durée 3h > Rdv sur le parking du village de gîtes Lou Serre de la Can

Tout public, à partir de 7 ans

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Village de gîtes Lou Serre de la Can Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

This tour invites you to %E0 experience a day in the life of a park ranger. He will guide you through his multifaceted profession.

Starts at 6:00 p.m., duration: 3 hours. Open to all ages, ages 7 and up. Reservations required at the Cévennes Tourist Office in Mont Lozère

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC VOYAGE AVEC UN GARDE DANS LES CÉVENNES Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère