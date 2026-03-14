LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE Saint-Germain-de-Calberte
LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE Saint-Germain-de-Calberte samedi 25 juillet 2026.
LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – 8 EUR
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Assistez à une sélection de courts-métrages coups de cœur repérés par des équipes de bénévoles de Cinéco.
C’est quoi Les Nuits du court métrage “CINECO” ? Une sélection de courts-métrages coups de cœur repérés par nos équipes de bénévoles, diffusés lors des nuits estivales ! Venez vivre cette expérience cinématographique unique ! 8 euros. .
Salle polyvalente Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
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English :
Watch a selection of coup de c?ur short films spotted by teams of Cineco volunteers.
L’événement LA NUIT DU COURT-MÉTRAGE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère