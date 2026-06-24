HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL Saint-Germain-de-Calberte
HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL Saint-Germain-de-Calberte mercredi 29 juillet 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL
Espace Lauriol (sous à Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 19:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Soirée en 2 parties à L’Espace Lauriol -19h: spectacle Affections d’Isabelle L’Helgoual’ch -21h: concert Yamaha Oriental , musique tzigane des Balkans Petite restauration et buvette sur place.
Les Hebdos de l’été reviennent avec une saison 2026 pleine de concerts et spectacles !
Soirée en 2 parties à l’Espace Lauriol (sous à Mairie)
-19h: spectacle Affections d’Isabelle L’Helgoual’ch au chapeau.
Forme mouvante de la poète et comédienne Isabelle L’Helgoual’ch qui mêle sa propre écriture à celle de Soizic Kaltex, Momette Marqué, Denis Péan dans une partition dont le tissage parle de relation et de métissage, de frottements à l’état du monde, de la respiration des pas de côtés. La parole ici n’est pas sacrée, elle est incarnée au plus près par l’actrice. La poésie ainsi adressée se déconstruit et s’édifie
Ici le sauvage, ici les reflets argentés, ici la couleur de mon regard hâtive bruissements de l’être même les lichens chantent j’écoute en bouche comme le jour te fredonne.
– 21h: concert Yamaha Oriental , musique tzigane des Balkans Gratuit.
Musique tzigane contemporaine des Balkans. Trompette, sax, tuba, batterie, chant et clavier avec non-stop pitch Bender. Expérience psychédélique et danse frénétique.
Le Groupe:
Miloš Kunc- clavier, chant
Šimon Janák- euphonium
František Vaníček- trompette
Filip Tománek- batterie
Matěj Heinzl sax alto, clarinette, chant
Petite restauration et buvette sur place. .
Espace Lauriol (sous à Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Two-part evening at L’Espace Lauriol: 7:00 p.m.: Affections performance by Isabelle L’Helgoual’ch 9:00 p.m.: Yamaha Oriental concert, Balkan Gypsy music Light refreshments and a bar available on site.
L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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