HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL Saint-Germain-de-Calberte

Saint-Germain-de-Calberte

HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL

Espace Lauriol (sous à Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 19:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Soirée en 2 parties à L’Espace Lauriol -19h: spectacle Affections d’Isabelle L’Helgoual’ch -21h: concert Yamaha Oriental , musique tzigane des Balkans Petite restauration et buvette sur place.

Les Hebdos de l’été reviennent avec une saison 2026 pleine de concerts et spectacles !

Soirée en 2 parties à l’Espace Lauriol (sous à Mairie)

-19h: spectacle Affections d’Isabelle L’Helgoual’ch au chapeau.

Forme mouvante de la poète et comédienne Isabelle L’Helgoual’ch qui mêle sa propre écriture à celle de Soizic Kaltex, Momette Marqué, Denis Péan dans une partition dont le tissage parle de relation et de métissage, de frottements à l’état du monde, de la respiration des pas de côtés. La parole ici n’est pas sacrée, elle est incarnée au plus près par l’actrice. La poésie ainsi adressée se déconstruit et s’édifie

Ici le sauvage, ici les reflets argentés, ici la couleur de mon regard hâtive bruissements de l’être même les lichens chantent j’écoute en bouche comme le jour te fredonne.

– 21h: concert Yamaha Oriental , musique tzigane des Balkans Gratuit.

Musique tzigane contemporaine des Balkans. Trompette, sax, tuba, batterie, chant et clavier avec non-stop pitch Bender. Expérience psychédélique et danse frénétique.

Le Groupe:

Miloš Kunc- clavier, chant

Šimon Janák- euphonium

František Vaníček- trompette

Filip Tománek- batterie

Matěj Heinzl sax alto, clarinette, chant

Petite restauration et buvette sur place. .

Espace Lauriol (sous à Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

Two-part evening at L’Espace Lauriol: 7:00 p.m.: Affections performance by Isabelle L’Helgoual’ch 9:00 p.m.: Yamaha Oriental concert, Balkan Gypsy music Light refreshments and a bar available on site.

L’événement HEBDOS DE L’ÉTÉ SPECTACLE AFFECTIONS + CONCERT YAMAHA ORIENTAL Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère