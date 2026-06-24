SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte
SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte samedi 11 juillet 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE
Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-11
Saint Germain de Calberte est en fête les 11, 12 et 13 juillet.
Au programme de Dimanche et Lundi pétanque, jeux, concerts, repas …
Tournée des fougasses Samedi11. Feu d’artifice le Lundi 13 .
Saint Germain de Calberte est en fête les 11, 12 et 13 juillet.
Samedi 11 juillet
A partir de 9h tournée des fougasses
– Stand de fougasses au marché de Saint-Germain-de-Calberte
Dimanche 12 juillet
15h concours de pétanque en doublette (100€ + mises)
16h Tour de poney et jeux gonflables
18h00 apéro musical
20h soirée mousse animée par DJ’joEeventsound
Soirée déguisée sur le thème PEACE AND LOVE
Lundi 13 juillet
14h concours de pétanque en triplette (150€ + mises)
jeux gonflables
17h concours de dictée (inscription3€)
19h repas (15€)
21h concert du groupe WOMEN OF ROCK
22h30 feu d’artifice
23h DJ’joEventsound
Petite restauration sur place tout le week-end .
Organisée par l’APE en collaboration avec la Mairie. .
Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 90 66 apesaintgermain@gmail.com
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English :
Saint Germain de Calberte is celebrating on July 11, 12, and 13.
On the schedule for Sunday and Monday: pétanque, games, concerts, meals…
Fougasse tasting tour on Saturday, July 11. Fireworks on Monday, July 13.
L’événement SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-24 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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