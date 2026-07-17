STAGE DE CIRQUE EN FORÊT La Borie Saint-Germain-de-Calberte

Informations pratiques

Saint-Germain-de-Calberte

STAGE DE CIRQUE EN FORÊT

La Borie Col du Pendedis Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 90 – 90 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:00:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Apprentissage de la grimpe d’arbre, découverte de la danse verticale

Tissus aérien, trapèze, corde lisse

Travail d’équilibre, expressions corporelles, jeu d’acteur. Pour les 5 à 12 ans (ouvert aux ados passionné.es)

Viens t’initier au cirque en forêt à LaboRieuse du 11 au 13 août !

Et si pendant quelques jours, la forêt de LaboRieuse devenait ton terrain de jeu?

Au cœur de ce paysage typiquement cévenol, nous te proposons de venir découvrir comment grimper jusqu’à la cime des arbres en toute sécurité, expérimenter à travers une première approche la danse verticale, ressentir l’arbre bouger sous tes pieds, écouter le murmure de la forêt, explorer les sensations aériennes à travers le tissu aérien, le trapèze et les cordes, inventer un nouvel espace, prendre le temps de ressentir ce qui t’entoure. Pendant 3 jours, viens t’immerger au cœur de la forêt, apprendre à aider ton ou ta coéquipier(e) à affronter ses peurs, réussir ensemble à avoir confiance en son corps.

Au programme

Apprentissage de la grimpe d’arbre, découverte de la danse verticale

Tissus aérien, trapèze, corde lisse

Travail d’équilibre, expressions corporelles, jeu d’acteur

Création land art au sein de l’espace de jeu dans la forêt

Stage animé par Héloïse Delbart du Cirque Leucques

Infos pratiques de 10h à 16h, pour les 5 à 12 ans (ouvert aux ados passionné.es) 90€ (possibilité de facilités de paiement) venir avec une tenue adaptée à la forêt, une gourde et un pique-nique

infos et inscriptions 06 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com .

La Borie Col du Pendedis Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com

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English :

Learning to climb trees, discovering vertical dance

Aerial silks, trapeze, rope

Balance exercises, physical expression, acting. For ages 5 to 12 (open to enthusiastic teens)

L’événement STAGE DE CIRQUE EN FORÊT Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-07-17 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère