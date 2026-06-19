UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT Parking du village de gîtes Saint-Germain-de-Calberte
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT Parking du village de gîtes Saint-Germain-de-Calberte lundi 10 août 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT
Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Venez partager le quotidien d’un agent, pour mieux comprendre de quelle manière s’organise et se traduit le suivi des espèces dans le Parc national.
Départ 19:30, durée 3h . Tout public, à partir de 7 ans . Réservation obligatoire à l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère
Venez partager le quotidien d’un agent, pour mieux comprendre de quelle manière s’organise et se traduit le suivi des espèces dans le Parc national. Insectes mangeurs de bois mort, oiseaux en tout genre, chauve-souris pleines d’énergie, seront au coeur de cette balade nature qui se terminera en début de nuit.
Départ 19:30, durée 3h > Rdv sur le parking du village de gîtes Lou Serre de la Can
Tout public, à partir de 7 ans
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .
Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
Come experience a ranger’s daily routine to better understand how species monitoring is organized and carried out in the National Park.
Starts at 7:30 p.m., duration: 3 hours. Open to the public, ages 7 and up. Reservations required at the Cévennes Tourist Office in Mont Lozère.
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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