UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT Parking du village de gîtes Saint-Germain-de-Calberte lundi 10 août 2026.

Saint-Germain-de-Calberte

UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT

Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Venez partager le quotidien d’un agent, pour mieux comprendre de quelle manière s’organise et se traduit le suivi des espèces dans le Parc national.

Départ 19:30, durée 3h . Tout public, à partir de 7 ans . Réservation obligatoire à l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère

Venez partager le quotidien d’un agent, pour mieux comprendre de quelle manière s’organise et se traduit le suivi des espèces dans le Parc national. Insectes mangeurs de bois mort, oiseaux en tout genre, chauve-souris pleines d’énergie, seront au coeur de cette balade nature qui se terminera en début de nuit.

Départ 19:30, durée 3h > Rdv sur le parking du village de gîtes Lou Serre de la Can

Tout public, à partir de 7 ans

Réservation obligatoire à l’Office de tourisme des Cévennes au Mont Lozère .

Parking du village de gîtes Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come experience a ranger’s daily routine to better understand how species monitoring is organized and carried out in the National Park.

Starts at 7:30 p.m., duration: 3 hours. Open to the public, ages 7 and up. Reservations required at the Cévennes Tourist Office in Mont Lozère.

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC LES Z’AILÉS DE LA NUIT Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère