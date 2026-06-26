CINÉMA EN PLEIN AIR COMPOSTELLE Saint-Germain-de-Calberte
CINÉMA EN PLEIN AIR COMPOSTELLE Saint-Germain-de-Calberte samedi 8 août 2026.
Saint-Germain-de-Calberte
CINÉMA EN PLEIN AIR COMPOSTELLE
Espace Lauriol (Sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 21:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)
Durée 01h54min / Genre Comédie Drame / Origine France (VF)
Synopsis:
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Espace Lauriol (Sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR COMPOSTELLE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
À voir aussi à Saint-Germain-de-Calberte (Lozère)
- MARCHÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-CALBERTE Saint-Germain-de-Calberte 4 juillet 2026
- SAINT GERMAIN DE CALBERTE EN FÊTE Saint-Germain-de-Calberte 11 juillet 2026
- YOGA Lou Serre de la Can Saint-Germain-de-Calberte 13 juillet 2026
- ESCAPADES PHOTOGRAPHIQUES Saint-Germain-de-Calberte 21 juillet 2026
- CONCERT DE VULVATICA Saint-Germain-de-Calberte 24 juillet 2026