Saint-Germain-de-Calberte

CINÉMA EN PLEIN AIR COMPOSTELLE

Espace Lauriol (Sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 21:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Projection du film Compostelle de Yann SAMUELL. Durée 1h54min / Genre Comédie Drame/ Origine France (VF)

Durée 01h54min / Genre Comédie Drame / Origine France (VF)

Synopsis:

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Espace Lauriol (Sous la Mairie) Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie

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English :

Screening of Compostelle by Yann SAMUELL. Running time: 1hr 54min / Genre: Comedy Drama / Origin: France (VF)

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR COMPOSTELLE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère