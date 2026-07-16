CÉVENNES – Loutres, castors et murmures de la nuit, Entrée du camping Le Petit Monde, route des Gorges du Tarn, Gorges du Tarn Causses
mercredi 26 août 2026 · Entrée du camping Le Petit Monde, route des Gorges du Tarn · Gorges du Tarn Causses
Informations pratiques
CÉVENNES – Loutres, castors et murmures de la nuit Mercredi 26 août, 19h00 Entrée du camping Le Petit Monde, route des Gorges du Tarn Lozère
Gratuit (?), sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T19:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00
Fin : 2026-08-26T19:00:00+02:00 – 2026-08-26T21:30:00+02:00
Installez-vous au bord du Tarn pour une soirée d’exploration à la recherche d’indices de présence… Vous participerez à un petit jeu interactif, avant une discrète approche pour tenter d’apercevoir l’un des habitants des lieux : la loutre ou le castor.
Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 14
Intervenant : Caroline Devevey (PNC)
Public visé : tout public, à partir de 7 ans
Information pratique : Prévoir pique-nique et jumelles.
Informations et réservations OT Gorges Causses Cévennes 04 66 45 01 15
Rdv à l’entrée du camping le Petit Monde, à proximité du hameau de Chambonnet (entre Ispagnac et Sainte-Enimie).
Entrée du camping Le Petit Monde, route des Gorges du Tarn ispagnac Gorges du Tarn Causses 48320 Quézac Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 01 15 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2709-Loutres%2C-Castors-et-murmures-de-la-nuit
Installez-vous au bord du Tarn pour une soirée d’exploration à la recherche d’indices de présence… jeu interactif, avant une discrète approche pour tenter d’apercevoir la loutre ou le castor.
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