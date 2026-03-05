Chabeuil accueille le Festival d’un jour rue du Pré aux Dames Chabeuil

Chabeuil accueille le Festival d’un jour rue du Pré aux Dames Chabeuil jeudi 26 mars 2026.

Chabeuil accueille le Festival d’un jour

rue du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26
fin : 2026-03-26

Date(s) :
2026-03-26

Ateliers-goûters en partenariat avec le tiers-lieu La Roue pour découvrir et jouer avec les inventions de Léonard de Vinci.
Puis projection de Léo ou la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci Film d’animation.
  .

rue du Pré aux Dames Centre culturel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 48 67  contact@lequipee.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop-snacks in partnership with the La Roue third-place center to discover and play with Leonardo da Vinci’s inventions.
Followed by a screening of Léo ou la fabuleuse histoire de Léonard de Vinci an animated film.

L’événement Chabeuil accueille le Festival d’un jour Chabeuil a été mis à jour le 2026-03-03 par Valence Romans Tourisme

Prochains événements à Chabeuil