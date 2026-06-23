Chacal, la fable de l’exil Bâtiment N Marseille 13e Arrondissement
jeudi 9 juillet 2026 · Bâtiment N · Marseille 13e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 13e Arrondissement
Chacal, la fable de l’exil
Jeudi 9 juillet 2026 de 17h45 à 18h45. Bâtiment N 53 avenue de Frais Vallon Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 17:45:00
fin : 2026-07-09 18:45:00
Date(s) :
2026-07-09
Chacal, la fable de l’exil
une mise en scène des fables kabyles et de la mythologie berbère
Pour petits et grands !
Accès libreEnfants
La conteuse est Settoute , d’abord première Mère du Monde, puis sorcière… Celle-ci fut jadis déchue, ce qui donna aux hommes le prétexte pour dominer les femmes et le monde. D’après elle, nous ne sommes guère différents de nos ancêtres. En ce temps là, les animaux parlaient encore comme vous et moi… le Lion avait le pouvoir ; Chacal était son conseiller ; et le Hérisson avait toujours une ruse qu’il partageait avec ses amis. A travers ces fabuleux récits d’Algérie, nous comprendrons peut-être mieux qui nous sommes et pourquoi nous continuons de nous entre-dévorer.
Chacal, la fable de l’exil
une mise en scène des fables kabyles
et de la mythologie berbère
Une performance d’actrice incroyable La Revue Marseillaise du Théâtre
Jérémy Beschon a empoigné les mots, avec la comédienne Virginie Aimone virtuose du monologue à facettes. Journal CQFD
Une langue savoureuse, baignant à la fois dans la poésie de la légende et l’acidité de la banlieue. Zibeline Marseille
La virtuose comédienne donne une magistrale restitution artistique de la mémoire amazighe ans toutes ses dimensions anthropologiques, sociales, historiques et politiques ! Journal Le Matin Béjaïa (Algérie)
Les analyses anthropologiques sont bien présentes dans la pièce, mais elles sous tendent le texte et le jeu, respectant ainsi les différents niveaux de lectures des fables animalières Revue Hommes & Migrations Paris
D’après Tassadit Yacine (Chacal ou la ruse des dominés éd la Découverte)
Texte Jeremy Beschon avec la collaboration de Virginie Aimone et Tassadit Yacine
Mise en scène Jérémy Beschon / Comédienne Virginie Aimone
Musique live Franck Vrahidès
Coproduction musée national de l’histoire de l’immigration,
exposition Vies d’exil de Benjamin Stora
Durée 1H / Pour petits et grands ! .
Bâtiment N 53 avenue de Frais Vallon Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur manifesterien@gmail.com
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English :
Jackal, the Fable of Exile:
A dramatization of Kabyle fables and Berber mythology
For young and old alike!
Free admission
L’événement Chacal, la fable de l’exil Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
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