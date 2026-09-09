Chacun sa toile ! – atelier proposé par le Musée d’Orsay, Maison Impressionniste – Argenteuil, Argenteuil
samedi 19 septembre 2026 · Maison Impressionniste - Argenteuil · Argenteuil
Informations pratiques
Chacun sa toile ! – atelier proposé par le Musée d’Orsay 19 et 20 septembre Maison Impressionniste – Argenteuil Val-d’Oise
En continu, dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Et si vous emportiez un peu de Monet dans votre sac ? Lors de cet atelier proposé par le musée d’Orsay, venez redécouvrir Les Coquelicots, les Lilas et Le Déjeuner de Claude Monet avant de laisser libre cours à votre créativité.
Couleurs, pinceaux et tampons seront au rendez-vous pour personnaliser un tote bag inspiré des chefs-d’œuvre de l’impressionnisme.
Maison Impressionniste – Argenteuil 21 Boulevard Karl-Marx 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France
Atelier créatif
© Ville d’Argenteuil
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