Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc

Informations pratiques

Gaillan-en-Médoc

Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc

Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe

La Cave Les Vignerons d’Uni-Médoc à Gaillan en Médoc organise ses Chai Show pendant la saison estivale, tous les mercredis les vignerons vous accueillent pour une début de soirée sous le signe de la convivialité avec dégustation de 3 vins, assiette gourmande et animation.

Au programme pour la partie musicale

– 15 juillet concert de trompes de chasse

– 22 juillet orchestre de violoncelles

– 29 juillet masterclass de dégustation de vin à l’aveugle

– 05 août solo de violoncelle

– 12 août masterclass de dégustation de vin à l’aveugle

– 19 août solo de violoncelle.

Un RV à ne pas manquer ! .

Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 12 cave@uni-medoc.com

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English : Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc

L’événement Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble