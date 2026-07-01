Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc
mercredi 15 juillet 2026 · Cave des Vignerons d'Uni-Médoc · Gaillan-en-Médoc
Informations pratiques
Gaillan-en-Médoc
Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc
Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc Gironde
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 18:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe
La Cave Les Vignerons d’Uni-Médoc à Gaillan en Médoc organise ses Chai Show pendant la saison estivale, tous les mercredis les vignerons vous accueillent pour une début de soirée sous le signe de la convivialité avec dégustation de 3 vins, assiette gourmande et animation.
Au programme pour la partie musicale
– 15 juillet concert de trompes de chasse
– 22 juillet orchestre de violoncelles
– 29 juillet masterclass de dégustation de vin à l’aveugle
– 05 août solo de violoncelle
– 12 août masterclass de dégustation de vin à l’aveugle
– 19 août solo de violoncelle.
Un RV à ne pas manquer ! .
Cave des Vignerons d’Uni-Médoc 14 route de Soulac Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 03 12 cave@uni-medoc.com
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English : Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc
L’événement Chai Show mercredis vin, tapas et musique à la Cave des Vignerons d’Uni-Médoc Gaillan-en-Médoc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Médoc-Vignoble
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