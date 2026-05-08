Challenge Colette Besson Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne

Saint-Georges-de-Didonne

Challenge Colette Besson

Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:15:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Les 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson est une course organisée par l’Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. Elle se déroule le long de la plage de Saint Georges en passant par la forêt de Suzac.

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Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 22

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English :

the 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson is a race organized by Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. It takes place along the Saint Georges beach, passing through the Suzac forest.

L’événement Challenge Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique