Challenge Colette Besson Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne
Challenge Colette Besson Parvis du relais de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne dimanche 19 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Didonne
Challenge Colette Besson
Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:15:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Les 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson est une course organisée par l’Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. Elle se déroule le long de la plage de Saint Georges en passant par la forêt de Suzac.
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Parvis du relais de la Côte de Beauté 136 Boulevard de la Côte de Beauté Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 04 22
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English :
the 10 km de la Côte de Beauté-Challenge Colette-Besson is a race organized by Entente Royan Saint-Georges Athlétisme. It takes place along the Saint Georges beach, passing through the Suzac forest.
L’événement Challenge Colette Besson Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-05-08 par Royan Atlantique
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