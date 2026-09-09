UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bordeaux

Challenge du Ruban Rose, Miroir d’eau, Bordeaux

samedi 17 octobre 2026 · Miroir d'eau · Bordeaux

Challenge du Ruban Rose, Miroir d’eau, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Miroir d'eau
Adresse
quai richelieu bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur inscription https://in.njuko.com/challenge-du-ruban-rose---bordeaux-20261780332026363?currentPage=select-competition

Challenge du Ruban Rose 17 et 18 octobre Miroir d’eau Gironde

Sur inscription https://in.njuko.com/challenge-du-ruban-rose—bordeaux-20261780332026363?currentPage=select-competition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T08:00:00+02:00 – 2026-10-17T14:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T08:00:00+02:00 – 2026-10-18T13:00:00+02:00

Le Challenge du ruban rose revient à Bordeaux les 17 et 18 octobre pour la 23ème édition. Venez courir ou marcher à nos cotés pour diffuser encore plus fort le message de prévention des cancers du sein et faire du bien à votre santé sur un parcours de 6 kilometres entierement sécurisé sur les quais de la Garonne dans une ambiance festive et conviviale. Venez également découvrir les actions et les établissements de santé que nous soutenons grace à cet évènement devenu une rendez vous incontournable du calendrier Bordelais. Et n’oubliez pas : Pour prendre soin de ma santé, je cours me faire depister !
Inscription et renseignement : www.challengedurubanrose.fr

Miroir d’eau quai richelieu bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@challengedurubanrose.fr »}] [{« link »: « http://www.challengedurubanrose.fr »}]
Rejoignez la vague rose pour la prévention des cancers du sein, venez courir ou marcher lors de la 23ème édition du Challenge du ruban rose à Bordeaux les 17 et 18 octobre prochain. Solidarité Cancer du sein

challengedurubanrose

À voir aussi à Bordeaux (Gironde)