Challenge du Ruban Rose, Miroir d’eau, Bordeaux

Informations pratiques

Challenge du Ruban Rose 17 et 18 octobre Miroir d’eau Gironde

Sur inscription https://in.njuko.com/challenge-du-ruban-rose—bordeaux-20261780332026363?currentPage=select-competition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T08:00:00+02:00 – 2026-10-17T14:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T08:00:00+02:00 – 2026-10-18T13:00:00+02:00

Le Challenge du ruban rose revient à Bordeaux les 17 et 18 octobre pour la 23ème édition. Venez courir ou marcher à nos cotés pour diffuser encore plus fort le message de prévention des cancers du sein et faire du bien à votre santé sur un parcours de 6 kilometres entierement sécurisé sur les quais de la Garonne dans une ambiance festive et conviviale. Venez également découvrir les actions et les établissements de santé que nous soutenons grace à cet évènement devenu une rendez vous incontournable du calendrier Bordelais. Et n’oubliez pas : Pour prendre soin de ma santé, je cours me faire depister !

Inscription et renseignement : www.challengedurubanrose.fr

Miroir d’eau quai richelieu bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@challengedurubanrose.fr »}] [{« link »: « http://www.challengedurubanrose.fr »}]

Rejoignez la vague rose pour la prévention des cancers du sein, venez courir ou marcher lors de la 23ème édition du Challenge du ruban rose à Bordeaux les 17 et 18 octobre prochain. Solidarité Cancer du sein

challengedurubanrose