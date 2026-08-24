Challenge Float Tube 18 Saint-Amand-Montrond
dimanche 18 octobre 2026 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
Challenge Float Tube 18
Rue du Lac Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Organisé par la Fédération de pêche du Cher.
Comme chaque année, ce challenge se déroule sur 3 manches organisées sur 3 plans d’eau du département.
A la fin de ces 3 manches, un classement général est calculé. Les 5 premiers de ce classement (s’ils prennent leur carte dans le 18) pourront participer à une finale régionale.
Ce Challenge qui réunit de plus en plus de pêcheurs chaque année, est un évènement convivial où la compétition laisse souvent place au partage et à une ambiance chaleureuse.
Tout le monde y est le bienvenue. Inscription jusqu’au 13 octobre .
Rue du Lac Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 61 97 90 pdipn18@gmail.com
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English :
Organized by the Cher Fishing Federation.
L’événement Challenge Float Tube 18 Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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