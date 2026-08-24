Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

Challenge Float Tube 18

Rue du Lac Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Organisé par la Fédération de pêche du Cher.

Comme chaque année, ce challenge se déroule sur 3 manches organisées sur 3 plans d’eau du département.

A la fin de ces 3 manches, un classement général est calculé. Les 5 premiers de ce classement (s’ils prennent leur carte dans le 18) pourront participer à une finale régionale.

Ce Challenge qui réunit de plus en plus de pêcheurs chaque année, est un évènement convivial où la compétition laisse souvent place au partage et à une ambiance chaleureuse.

Tout le monde y est le bienvenue. Inscription jusqu’au 13 octobre .

Rue du Lac Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 61 97 90 pdipn18@gmail.com

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English :

Organized by the Cher Fishing Federation.

L’événement Challenge Float Tube 18 Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-08-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE