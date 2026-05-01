Challenge kilométrique ChartràVélo (MaiàVélo), Place Châtelet 28000 Chartres, Chartres

Challenge kilométrique ChartràVélo (MaiàVélo) 1 – 31 mai Place Châtelet 28000 Chartres Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T07:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T00:00:00+02:00 – 2026-05-31T06:00:00+02:00

Dans le cadre de Mai à Vélo, l’association ChartràVélo invite les habitantes et habitants de Chartres et de ses environs à participer à son challenge kilométrique sur l’application Geovelo.

L’objectif est simple : cumuler un maximum de kilomètres à vélo tout au long du mois de mai, que ce soit pour les déplacements du quotidien, les loisirs ou les trajets domicile-travail.

Une dynamique collective en progression

Depuis plusieurs années, ChartràVélo s’inscrit dans ce challenge national avec une mobilisation croissante :

50e place au classement des associations en 2024

34e place en 2025

Ces résultats témoignent d’un engagement grandissant des cyclistes du territoire et d’une dynamique locale en faveur des mobilités actives.

En 2026, l’ambition est claire : continuer à progresser et mobiliser encore davantage de participants.

Un défi accessible à toutes et tous

Le challenge est ouvert à tous les niveaux de pratique :

cyclistes du quotidien

pratiquants occasionnels

familles

sportifs

Chaque kilomètre compte, quel que soit votre rythme ou votre usage du vélo.

Participer, c’est contribuer concrètement à :

promouvoir le vélo comme mode de déplacement

réduire l’impact environnemental des déplacements

améliorer la santé et le bien-être

rendre visible la pratique cyclable sur le territoire

Comment participer ?

Télécharger l’application Geovelo

Rejoindre le challenge ChartràVélo

Enregistrer vos trajets à vélo tout au long du mois de mai

Les kilomètres parcourus sont automatiquement comptabilisés et contribuent au classement collectif.

Une mobilisation locale pour faire avancer le vélo

Ce challenge est aussi une manière de fédérer les habitants autour d’un objectif commun et de valoriser les efforts de chacun.

À travers cette initiative, ChartràVélo souhaite :

encourager la pratique régulière du vélo

créer une dynamique collective positive

renforcer la visibilité des cyclistes sur le territoire de Chartres

Rejoignez le mouvement

Que vous parcouriez quelques kilomètres ou plusieurs centaines, votre participation compte.

Ensemble, faisons progresser Chartres dans le classement national et montrons que le vélo a toute sa place dans notre quotidien.

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Dans le cadre de Mai à Vélo, ChartràVélo invite les habitants de Chartres et de ses environs à participer à son challenge kilométrique sur l’application Geovelo.