Challenge National Futsal de Royan 5ème édition Espace Cordouan Royan

Royan

Challenge National Futsal de Royan 5ème édition

Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:30:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Tournoi de Futsal à l’échelle nationale réunissant 16 équipes de niveau national et régional dans un cadre sportif et convivial avec divers animations.

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Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sarfutsal@outlook.com

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English :

National Futsal tournament featuring 16 national and regional teams in a friendly, sporting setting with a variety of activities.

L’événement Challenge National Futsal de Royan 5ème édition Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan