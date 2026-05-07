Challenge National Futsal de Royan 5ème édition Espace Cordouan Royan
Challenge National Futsal de Royan 5ème édition Espace Cordouan Royan samedi 27 juin 2026.
Royan
Challenge National Futsal de Royan 5ème édition
Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:30:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Tournoi de Futsal à l’échelle nationale réunissant 16 équipes de niveau national et régional dans un cadre sportif et convivial avec divers animations.
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Espace Cordouan 24 rue Henri Dunant Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine sarfutsal@outlook.com
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English :
National Futsal tournament featuring 16 national and regional teams in a friendly, sporting setting with a variety of activities.
L’événement Challenge National Futsal de Royan 5ème édition Royan a été mis à jour le 2026-05-04 par Mairie de Royan
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