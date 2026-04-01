Challenge Souvenir David PERCEVAl Stade René Hologne Vesoul

Vesoul

Challenge Souvenir David PERCEVAl

Stade René Hologne 5 Rue Pierre de Coubertin Vesoul Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez partager un d’athlétisme avec les meilleurs athlètes régionaux ! En Hommage à David Perceval, ancien espoir du GAHS.

3 épreuves Handisport frame running, course en fauteuil, lancé adapté ainsi que des épreuves primées ! .

Stade René Hologne 5 Rue Pierre de Coubertin Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 02 03 99 club@gahs.fr

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English : Challenge Souvenir David PERCEVAl

L’événement Challenge Souvenir David PERCEVAl Vesoul a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL