Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Théâtre Edwige Feuillère Vesoul
Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Théâtre Edwige Feuillère Vesoul lundi 20 avril 2026.
Vesoul
Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône
Tarif : 6 – 6 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 19:00:00
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22
Tournois de la Vallée atelier chant-danse-théâtre du pôle d’excellence par Michel Kelemenis, Didier Puntos et Catherine Verlaguet. .
Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 contact@theatre-edwige-feuillere.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée
L’événement Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Vesoul a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL
À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)
- Le tri-raquettes des badfrog’s Rue du Docteur Jean-Georges Girard Vesoul 18 avril 2026
- Challenge Souvenir David PERCEVAl Stade René Hologne Vesoul 18 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 70, Vesoul 1 mai 2026
- Boucle vélo entre Doubs et Saône Vesoul Haute-Saône 1 mai 2026
- Les échappées culturelles aux archives Archives des fiertés et des luttes pour les droits Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul 20 mai 2026