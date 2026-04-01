Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Théâtre Edwige Feuillère Vesoul lundi 20 avril 2026.

Lieu : Théâtre Edwige Feuillère

Adresse : Place Pierre Renet

Ville : 70000 Vesoul

Département : Haute-Saône

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 6 6 14 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vesoul

Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 19:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22

Tournois de la Vallée atelier chant-danse-théâtre du pôle d’excellence par Michel Kelemenis, Didier Puntos et Catherine Verlaguet.   .

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66  contact@theatre-edwige-feuillere.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée

L’événement Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Vesoul a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL

À voir aussi à Vesoul (Haute-Saône)