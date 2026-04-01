Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Théâtre Edwige Feuillère Vesoul

Vesoul

Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul Haute-Saône

Tarif : 6 – 6 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 19:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-22

Tournois de la Vallée atelier chant-danse-théâtre du pôle d’excellence par Michel Kelemenis, Didier Puntos et Catherine Verlaguet. .

Théâtre Edwige Feuillère Place Pierre Renet Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 40 66 contact@theatre-edwige-feuillere.fr

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English : Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée

L’événement Mois Voix d’enfants Le Tournoi de la Vallée Vesoul a été mis à jour le 2026-04-14 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL